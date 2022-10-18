Вышло приложение «Панч», где можно записывать и продвигать треки. Самых талантливых поддержат лейблы

В App Store появилось приложение для создания и продвижения музыки «Панч». Об этом «Афише Daily» рассказали его разработчики. Версия для Android ожидается этой осенью.

Механика приложения проста — нужно выбрать понравившийся бит и эффект для голоса, затем записать вокал и выложить демо в ленту. Вместе с лейблами-партнерами команда сервиса будет помогать талантливым пользователям — финансово и продвигая карьеру. Отдельные «панчеры» смогут записать сольные и совместные релизы с известными битмейкерами и артистами.

Приложение выступает также платформой для музыкального комьюнити, его команда будет устраивать образовательные проекты, живые выступления и встречи с экспертами индустрии.

В библиотеке «Панча» около тысячи авторских битов и порядка 10 вокальных эффектов. В процессе записи можно выстроить баланс между голосом и битом, а также свести получившийся трек перед публикацией. В случае необходимости нейросеть поможет сгенерировать текст на основе нескольких слов.

29 июля на аудиостримингах вышел «Панч первый» — музыкальный альбом, записанный пользователями в мобильном приложении. Число прослушиваний релиза приблизилось к отметке 1,4 млн. Всего за время бета-тестирования «Панча» приложение установили более 2000 пользователей, которые записали около 11 тыс. демо.