СМИ: в Совфеде заявили о риске закрытия как минимум 50% кинозалов из‑за недостатка репертуара

В России могут закрыться как минимум 50% кинозалов из‑за недостатка репертуара, пишет ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к неназванному проекту постановления правительства, подготовленному членами Совета Федерации.

Недостаток репертуара в документе назван «критическим». «Заместить объем фильмов иностранных кинокомпаний, покинувших рынок кинопроката РФ, в краткосрочной перспективе невозможно», — указано в записке. Также в ней сообщается, что нехватка кинокартин «повлечет за собой падение выручки кинотеатров более чем на 80%».

ТАСС отмечает, что ранее члены комитета Совета Федерации по экономической политике предложили разрешить российским кинотеатрам показывать иностранное кино без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. Параллельный импорт киноотрасли недоступен, так как копия кинофильма «уже давно не является физическим носителем», отметили в СФ.

В пояснительной записке сообщается, что дистрибьюторы и продюсеры, продолжающие выпускать фильмы в России, совместно привлекают дополнительный контент. Например, с помощью студий из Азии, Латинской и Южной Америки. В повторный прокат выпущены российские и советские картины.

«Однако даже успешные примеры последних кампаний показа индийского и корейского кино, знаковых российских и советских картин не способны вернуть массового зрителя в кинотеатры в отсутствие большого зрелищного российского кино. В совокупности эти меры не смогут компенсировать более 10% потерянной выручки отрасли», — указано в документе.

Ранее в Министерстве культуры заявили, что прокат фильмов в России без согласия их правообладателей противоречит международным договорам страны в сфере интеллектуальной собственности. По данным Ассоциации владельцев кинотеатров, к августу в России закрылся 41% кинозалов (но не кинотеатров — в одном кинотеатре может быть несколько залов, обратили внимание в АВК).