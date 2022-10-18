22 октября пройдет кинолекторий с режиссером «Скоро кончится лето» Яной Скопиной

22 октября в Москве пройдет кинолекторий с режиссером «Скоро кончится лето» Яной Скопиной и кинокритиком Денисом Виленкиным. Встреча бесплатная, но перед этим нужно зарегистрироваться тут.

Скопина расскажет о подробностях съемок фильма, а Виленкин объяснит, чем уникальна лента. Лекторий состоится на фуд-корте «Брикет Маркет. Еда и Культура» в 18.30, помогут в организации команды кинотеатра «Пионер» и универмага «Цветной».

«Скоро кончится лето» — история одного лета 1990 года, наполненного музыкой «Кино», ощущением перемен и триумфа молодости. И только зритель знает, что закончится не только лето героев, но и целое государство. При этом Скопина отмечает, что в фильме нет политической, социальной или гендерной тем — вместо них «важная во все времена тема взросления и духовного поиска».

«Хочется отпустить на время все вопросы про едкое „сейчас“ и оглянуться на истоки, воспитавшие нынешнее поколение 30-40-50-летних людей. Этот фильм необходим зрителю в качестве воздуха, чтобы в кинозале ему вернулось ощущение счастья и утраченного детства. Вероятно, картина сможет напомнить что‑то важное про нас теперешних — все мы родом из детства», — сказала она.

Виленкин сравнивает «Скоро кончится лето» с «Зови меня своим именем», а казахскую провинцию со Средиземноморьем. «Абсолютно альтернативный взгляд на знакомые каждому двору события, зачатый в самых нежных юношеских воспоминания», — сказал он.