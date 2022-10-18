МИД Казахстана: число въезжающих из России уменьшилось

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что страна фиксирует снижение потока въезжающих из России. Его цитирует «Интерфакс».

«Мы пришли к прежнему уровню: число приезжающих из России меньше, чем число выезжающих. В сутки 8000–9000 россиян прибывают, 10 000–11 000 тысяч граждан РФ выезжают. Это показатели, как и были ранее, они пришли в норму», — заявил глава казахстанского МИДа.

После старта частичной мобилизации поток россиян, прибывающих в Казахстан, увеличился. Лишь с 21 сентября по 4 октября в республику въехали более 200 тыс. российских граждан, выехали с ее территории 147 тыс.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал помогать приезжающим в Казахстан россиянам, но заявил, что преференции им даны не будут. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил содействовать регистрации въезжающих в республику граждан России.