Уход Wargaming из России не уменьшил число игроков «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz

Ни уход компании Wargaming из России, ни смена названий игр на «Мир танков» и «Мир кораблей» не сказались на количестве игроков. Об этом ТАСС рассказал директор по продукту проекта Tanks Blitz (ранее World of Tanks: Blitz) Павел Степанов.

По его словам, число ежедневной аудитории всех трех игр составляет 1,5 млн игроков, почти столько же было и до переименования. Общая аудитория игр может составить более 40 млн человек, добавил он.

Степанов уточнил, что пиковое значение одновременно играющих игроков почти не изменилось — например, у Tanks Blitz оно составляет 97% от базового показателя до момента разделения и переименования.

Незадолго до переименования российских и беларуских игроков поставили перед выборам: остаться в своем регионе или перейти на европейские сервера. Большая часть из них выбрали игры от Lesta Games, дочерней компании Wargaming, выкупившей местный бизнес.

Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси в начале апреля. Материнская компания продолжает отвечать за свои игры за пределами двух стран.