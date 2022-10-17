ЮНИСЕФ: число бедных людей в России вырастет в 2022 году на восемь миллионов человек

Число людей в России, которые живут за чертой бедности, вырастет на 8,3 млн человек в 2022 году вследствие специальной военной операции и связанных с ней санкциями. Об этом заявил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

По мнению организации, в целом в странах Восточной Европы и Центральной Азии около 10,4 млн человек столкнутся с нищетой, из них 4 млн будут несовершеннолетними. Смерть во младенчестве ждет дополнительные 4,5 тыс новорожденных.

Количество украинцев, которые окажутся за чертой бедности, также вырастет — на 472 тыс. человек, по прогнозам ЮНИСЕФ. Это произойдет при условии, что ВВП страны в 2022 году сократится на 10%. Однако во втором квартале ВВП снизился уже на 37% по сравнению с показателями 2021 года.

На протяжении двух десятилетий регион Восточной Европы и Центральной Азии экономически рос, отметили в организации. Однако в последнее время страны на этой территории столкнулись по меньшей мере с двумя крупными кризисами: СВО на Украине и пандемией COVID-19.

Из‑за них граждане государств, вероятно, столкнутся с подорожанием продуктов и уменьшением покупательской способности, нарушениями в цепочках поставок и снижению доходов домохозяйств, оттоку капитала из бизнеса.