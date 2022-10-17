Историческая драма «Корсаж» победила на Лондонском кинофестивале

Главная героиня — императрица Австрийская Елизавета (по прозвищу принцесса Сисси), которая славится своей красотой и стилем. В Рождество 1877 года ей исполняется 40 лет, и по традиции теперь она официально считается стареющей женщиной. Чтобы сохранить свой блистательный образ, Елизавета начинает хитроумную борьбу.