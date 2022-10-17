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Историческая драма «Корсаж» победила на Лондонском кинофестивале
Рустам Абдуллин
Вчера в 22:59

Фильм «Корсаж» австрийского режиссера Мари Кройцер победил в номинации «Лучший фильм» на Лондонском кинофестивале, передает Deadline. В сентябре «Афиша Daily» публиковала трейлер картины.

Главная героиня — императрица Австрийская Елизавета (по прозвищу принцесса Сисси), которая славится своей красотой и стилем. В Рождество 1877 года ей исполняется 40 лет, и по традиции теперь она официально считается стареющей женщиной. Чтобы сохранить свой блистательный образ, Елизавета начинает хитроумную борьбу.

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в 2022 году. Вики Крипс, исполнившая главную роль, получила там награду как лучшая актриса в секции «Особый взгляд». Также в фильме сыграли Колин Морган, Финнеган Олдфилд, Тамаш Лендьель, Мануэль Рубей, Жанна Вернер и Регина Фрич.

В российский прокат «Корсаж» выйдет 20 октября.

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Мари КройцерКолин МорганМануэль РубейЖанна Вернер
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