Харрисон Форд сыграет генерала Таддеуса Росса в новом «Капитане Америка»

Американский актер Харрисон Форд сыграет генерала Таддеуса Росса в фильме «Капитан Америка: новый мировой порядок». Об этом сообщил Deadline.

Форд снимется вместе с Энтони Маки, Широй Хаас, Тимом Блэйком Нельсоном и Карлом Ламбли. Детали сюжета новой картине пока не раскрываются. Режиссером выступит Джулиус Онах.

Персонаж генерала Таддеуса Росса впервые появился в комиксах Marvel в 1962 году. Росс — высокопоставленный военный чиновник, который возглавляет команду антигероев, известных как Тандерболты.

Ранее этого персонажа в экранизациях комиксов исполнял лауреат премии «Оскар» Уильям Херт. Последний раз он появился в образе генерала в фильме «Черная вдова» в 2021 году. Херт скончался в марте 2022 года в возрасте 71 года.

Сценаристом ленты станет Малькольм Спеллман. Он будет работать совместно с Даланом Муссоном. Среди продюсеров фильма будет Кевин Фейдж. Релиз «Капитана Америки: новый миропорядок» запланирован на 3 мая 2024 года.