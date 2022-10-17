Zivert, Gayazovs Brothers и Оксимирон* вырвались в топ «Яндекс Музыки»

Zivert, Gayazovs Brothers и Оксимирон* попали в «Суперлонч» — это топ самых прослушиваемых новинок за уикенд, который составляет «Яндекс Музыка». В него попадают только релизы, вышедшие за минувшую пятницу и выходные.

На первом месте «Суперлонча» — «Смех и грех» Zivert. Следом за ней идут Gayazovs Brothers с кавером на бэнгер 90-х «Фаина». Замыкает топ-3 Оксимирон с новым синглом «23 февраля».

Хаски, Масло Черного Тмина и Сюзанна с треком «Ноктюрн» вышли на четвертое место, а совместный релиз Миши Марвина и Hazима «Спасибо» — на пятое. Слушателям также приглянулись «Субботним вечером» от Vavan и «Одинокий таксист» от Мари Краймбрери.

«Суперлонч» делает подборку треков, которые больше всех слушали в пятницу, субботу и воскресенье. Главный редактор «Яндекс Музыки» Надежда Рыбкина сравнила его с киношным бокс-офисом.

В «Суперлонч» попадают новинки, которые имеют высокий потенциал стать хитами и попасть в главный чарт «Яндекс Музыки». Например, «Смех и грех» Zivert занял первое место не только в топе уикенда, но и в главном чарте. Кавер «Фаины» Gayazovs Brothers, занявший второе место в топе, тоже попал в чарт — сейчас он на третьем месте, а Оксимирон и его «23 февраля» — на двадцать первом.

* Оксимирон (настоящее имя Мирон Федоров) признан Минюстом РФ иноагентом.