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Фронтмен группы «Алиса» высказался в поддержку Шевчука, Макаревича* и Гребенщикова
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:26

Фронтмен рок-группы «Алиса» Константин Кинчев высказался в поддержку своих коллег — музыкантов Юрия Шевчука, Андрея Макаревича* и Бориса Гребенщикова. Об этом сообщило в своем телеграм-канале радио «Комсомольская правда».

Кинчев назвал этих артистов «культурным слоем, который множит мощь и величие России». По мнению лидера «Алисы», Шевчук, Макаревич* и Гребенщиков «для России сделали и делают значительно больше, чем все эти государственные шестерки, тявкающие по команде „фас“ с экранов телевизоров».

«Мы с Юлианычем (Шевчуком. — Прим. ред.) были и остаемся старыми приятелями. Добрые приятельские отношения — это и есть правда жизни. А мировоззренческие разногласия на эту правду влиять никак не могут. Я с глубоким уважением и любовью отношусь и к Макаревичу, и к БГ, и к Шевчуку», — сказал Кинчев.

Музыкант добавил, что, по его мнению, «провластные пиджаки только ослабляют и рушат» мощь России «в своей перманентной подковерной грызне и злобе ко всем, кто думает иначе».

Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич*, а также их коллективы «ДДТ», «Аквариум» и «Машина времени» выступают против специальной военной операции России на территории Украины. В апреле «ДДТ» отказалась выступать на сцене с литерой Z, а концерты «Машины времени» подверглись отмене. В июне радиопередачу «Аэростат» Гребенщикова сняли с эфира.

В августе Шевчука оштрафовали на 50 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС РФ за антивоенное заявление, сделанное в мае на концерте в Уфе. В сентябре Макаревича* признали иноагентом. Все трое музыкантов оказались в списке нежелательных в России артистов.

Кинчев, в свою очередь, опубликовал в мае песню «Если бы да кабы», в которой есть строки «Когда б гордыня умела быть кроткой, кабы гнев мог сам себя смирять, мы б накатили по двести водки и перестали друг в друга стрелять». В сентябре «Алиса» выпустила альбом «Дудка», в котором поклонники коллектива также увидели намеки на критику СВО. В октябре Кинчев называл СВО «болью, болью и болью» и «гражданской войной».

* Андрей Макаревич признан Минюстом физлицом-иноагентом.

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