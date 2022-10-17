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Трех сотрудников «Синергии» арестовали по делу о зачислении студентов для уклонения от мобилизации
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:09

Трех сотрудников университета «Синергия» арестовали в связи с обвинением о фиктивном зачислении студентов для уклонения от мобилизации. Об этом сообщил ТАСС.

Хорошевский суд Москвы избрал для мужчин по фамилиям Чмелев, Кухарев и Забавин такую меру пресечения. Всем троим вменяется часть 3 статьи 159 УК РФ о мошенничестве. Следствие считает, что обвиняемые получили 180 тыс. рублей за зачисление студента.

Молодой человек попросил принять его в университет, чтобы получить отсрочку от частичной мобилизации. Для этого ему необходимо было быть зачисленным на очную форму обучения в вузе.

Имя подлежащего мобилизации мужчины не сообщается. Московская прокуратура ранее заявляла, что он был не единственным, кто стремился к фиктивному зачислению. Власти выявили уже около 800 подобных случаев.

17 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в Москве. 14 октября президент Владимир Путин утверждал, что по всей стране мобилизовали 222 тыс. человек.

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