Издательство «Альпина» проведет онлайн-встречи с авторами книг — для тех, кому непросто

С 18 октября издательство «Альпина» запустит онлайн-лекторий, где авторы книг обсудят с читателями вопросы психологического здоровья, выхода из кризиса, развития критического мышления и коммуникации с близкими. Они будут проходить в онлайне, но посмотреть встречи можно будет и в записи.

Авторы бестселлеров и слушатели встретятся во «ВКонтакте». Первая лекция состоится 18 октября: автор книги «Ты в порядке», клинический психолог и психотерапевт Алина Адлер расскажет о том, как справляться со стрессом и помогать себе и близким.

На следующей встрече 21 октября доктор экономических наук и автор книги «Ментальные привычки критически мыслящего человека» Максим Киселев расскажет о практике критического мышления и научит принимать взвешенные решения, а 25 октября тележурналист Нина Зверева поделится путями безопасного и продуктивного общения с теми, с кем вы не согласны.