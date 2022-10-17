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Издательство «Альпина» проведет онлайн-встречи с авторами книг — для тех, кому непросто
Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:59

С 18 октября издательство «Альпина» запустит онлайн-лекторий, где авторы книг обсудят с читателями вопросы психологического здоровья, выхода из кризиса, развития критического мышления и коммуникации с близкими. Они будут проходить в онлайне, но посмотреть встречи можно будет и в записи.

Авторы бестселлеров и слушатели встретятся во «ВКонтакте». Первая лекция состоится 18 октября: автор книги «Ты в порядке», клинический психолог и психотерапевт Алина Адлер расскажет о том, как справляться со стрессом и помогать себе и близким.

На следующей встрече 21 октября доктор экономических наук и автор книги «Ментальные привычки критически мыслящего человека» Максим Киселев расскажет о практике критического мышления и научит принимать взвешенные решения, а 25 октября тележурналист Нина Зверева поделится путями безопасного и продуктивного общения с теми, с кем вы не согласны.

7 ноября запланирована беседа с психологом Натальей Фомичевой о том, как человеческое тело переживает тревогу. И это еще не все гости эфиров — с расписанием встреч можно познакомиться на сайте или в соцсетях «Альпины».

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