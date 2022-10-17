Пушкинский музей продлит часы работы для посетителей выставки полотен из собрания братьев Морозовых

Пушкинский музей с 18 по 30 октября продлит время работы на два часа для посетителей выставки «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых». Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ГМИИ имени А.С.Пушкина.

Главное здание Пушкинского будет закрываться в 22.00. Войти в музей и приобрести билеты в кассах можно будет до 21.00. 22 октября музей будет работать в привычном режиме — до 20.00.

«Обращаем ваше внимание: режим работы экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков для посетителей не меняется», — уточнили в Пушкинском музее.

Выставка работ из собрания братьев Морозовых открылась 28 июня, последний день ее работы — 30 октября. В экспозиции представлены французская и русская части собраний братьев. Это работы Пабло Пикассо и Валентина Серова, Винсента Ван Гога и Константина Коровина, а также множество полотен других авторов.

В январе директор музея Марина Лошак сообщала, что вариант этой выставки показывался в Париже. Он получил название «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» и экспонировался в фонде Louis Vuitton.