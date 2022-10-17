Канье Уэст покупает популярную среди сторонников Трампа соцсеть Parler

Музыкант и предприниматель Канье Уэст приобретает американскую социальную сеть Parler. Об этом сообщает The Verge.

Ожидается, что сделка о покупке соцсети будет закрыта до конца 2022 года, ее сумма не раскрывается. Канье заявил: «В мире, где консервативные взгляды считают спорными, мы должны быть уверены, что у нас есть право на свободу самовыражения».

Представители Parlement Technologies, материнской компании Parler, заявили, что сделка поможет построить «экосистему, которую невозможно отменить, и в которой приветствуются все мнения».

Социальная сеть позиционирует себя как альтернативу Twitter, «площадку для свободы слова». Она популярна в среде сторонников бывшего президента США Дональда Трампа и у правоконсервативной аудитории в целом.

Приложение попало на первое место App Store после того, как Twitter заблокировал аккаунт Трампа. После штурма здания Конгресса в Вашингтоне сторонниками Трампа Parler в январе 2021-го был удален из App Store и Google Play. В магазин Apple соцсеть все же вернулась спустя полгода.

6 января 2021 года Amazon прекратила предоставлять хостинг Parler. После этого появились сообщения, что платформа перешла на российский хостинг. Провайдер это отрицал.