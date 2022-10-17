Региональные филиалы Третьяковской галереи начнут открываться весной 2023 года

Филиалы Третьяковской галереи в российских регионах начнут открываться весной 2023 года, сообщила генеральный директор музея Зельфира Трегулова. Ее цитирует The Art Newspaper Russia.

Согласно заявлению Трегуловой, первой откроется Третьяковка в Самаре. Работы по реставрации и реконструкции конструктивистской фабрики-кухни архитектора Екатерины Максимовой планируют завершить к декабрю 2022 года, а первую выставку «На вкус и цвет: образ еды в русском искусстве» открыть в мае 2023-го.

Филиал в Калининграде, по оценке Трегуловой, будет самым большим и современным музейным зданием в регионах. Окончание строительства намечено на декабрь 2023 года, открытие — на май–июнь 2024-го. Авторы архитектурного проекта — бюро «Меганом». Сейчас Третьяковка работает с Балтийским федеральным университетом имени Канта над подготовкой специалистов музея.

Музей во Владивостоке также должен заработать в 2024 году, о конкретном сроке не сообщается. Проект был подготовлен норвежским архитектурным бюро Snøhetta — оно же работало над зданием театра оперы в Осло. Здания владивостокского и калининградского филиалов возводят с нуля в составе культурных кластеров.

В конце 2022 года будет открыто общественное пространство музея во Владивостоке. Замгендиректора Третьяковки по развитию новых музейных пространств Татьяна Гафар заявила: «Это будет место, где мы сможем собирать наших будущих посетителей, наших магистрантов, наших коллег-музейщиков и продолжать вместе с ними разрабатывать уже концепцию и выставок, и залов, и программ в филиале».