Реклама
Новости
Ольга Кормухина хочет запретить выступления артистов, заявляющих о негетеросексуальной ориентации
Семён Гудошников
Сегодня в 13:40

Певица Ольга Кормухина предложила исключить из культурной сферы актеров, музыкантов и всех представителей отрасли, которые открыто заявляют о своей негетеросексуальной ориентации. Такое предложение она высказала на парламентских слушаниях, пишет «Московская газета».

По мнению Кормухиной, одними штрафами ЛГБТ-пропаганду победить не получится, поскольку такие акты будут выставляться антидемократическими, а некие ЛГБТ-пропагандисты будут получать еще больше для продвижения своих взглядов. Кто именно будет пересылать им деньги, артистка не уточнила.

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, тоже участвовавший в парламентских слушаниях, назвал пропаганду ЛГБТ инструментом гибридной войны, развязанной против стран, чья повестка не отвечает интересами Запада. Россия, по его словам, остается в этой борьбе форпостом противостояния «нетрадиционным ценностям».

В конце сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду вне зависимости от возраста. Сейчас штрафы до 100 тыс. рублей для физических лиц и до 1 млн — для юридических накладывают лишь за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

расскажите друзьям
люди
Ольга КормухинаАлександр Хинштейн
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение