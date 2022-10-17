Ольга Кормухина хочет запретить выступления артистов, заявляющих о негетеросексуальной ориентации

Певица Ольга Кормухина предложила исключить из культурной сферы актеров, музыкантов и всех представителей отрасли, которые открыто заявляют о своей негетеросексуальной ориентации. Такое предложение она высказала на парламентских слушаниях, пишет «Московская газета».

По мнению Кормухиной, одними штрафами ЛГБТ-пропаганду победить не получится, поскольку такие акты будут выставляться антидемократическими, а некие ЛГБТ-пропагандисты будут получать еще больше для продвижения своих взглядов. Кто именно будет пересылать им деньги, артистка не уточнила.

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, тоже участвовавший в парламентских слушаниях, назвал пропаганду ЛГБТ инструментом гибридной войны, развязанной против стран, чья повестка не отвечает интересами Запада. Россия, по его словам, остается в этой борьбе форпостом противостояния «нетрадиционным ценностям».

В конце сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду вне зависимости от возраста. Сейчас штрафы до 100 тыс. рублей для физических лиц и до 1 млн — для юридических накладывают лишь за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.