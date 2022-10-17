АВК: в России закрылся 41% кинозалов

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков заявил, что, по данным на август, в России из 5700 кинозалов — в одном кинотеатре может быть несколько залов — оказался закрыт 41%. Воронкова цитирует ТАСС.

Причина — уход с отечественного рынка голливудских мейджоров. Непосредственно по кинотеатрам данные иные: из 2100 закрыты чуть более 150, порядка 7% от общего числа.

По данным Воронкова, около 700 российских кинотеатров — муниципальные, на один или два зала. Их закрытия не затронут, считает глава АВК.

В некоторых крупных двенадцатизальных кинотеатрах, как рассказал Воронков, из‑за нехватки контента работает только половина залов.

«Да, вышло сейчас „Сердце пармы“, кинотеатры им немного работали. Следующие фильмы ожидаем, они, дай бог, придут в ноябре. Декабрь вроде по российскому кино неплохой. Но говоря о перспективе, мы на сегодняшний день не знаем, какой контент будет выходить в феврале.

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Если раньше мы прогнозировали и плюс-минус понимали, что будет у нас через полгода-год, то сейчас горизонт планирования по российским фильмам сократился до трех месяцев максимум, по иностранным картинам уже никто не планирует. Горизонт планирования выживания кинотеатров сократился до двух недель». Алексей Воронков Руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров

В июле АВК выступила с инициативой освободить кинотеатры от ответственности за показ фильмов без согласия остановивших работу в России студий. В объединении сочли такой шаг одной из возможных мер поддержки. Там указывали, что сейчас показ картин без договора или лицензии карается рядом уголовных и административных статей: 146 УК РФ, 7.12 и 14.58 КоАП РФ, 1252, 1301, 1311 ГК РФ.

В октябре Минкульт заявил, что прокат фильмов в России без согласия их правообладателей противоречит международным договорам страны в сфере интеллектуальной собственности.