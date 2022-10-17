АВК: в России закрылся 41% кинозалов

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков заявил, что, по данным на август, в России из 5700 кинозалов — в одном кинотеатре может быть несколько залов — оказался закрыт 41%. Воронкова цитирует ТАСС.
Причина — уход с отечественного рынка голливудских мейджоров. Непосредственно по кинотеатрам данные иные: из 2100 закрыты чуть более 150, порядка 7% от общего числа.
По данным Воронкова, около 700 российских кинотеатров — муниципальные, на один или два зала. Их закрытия не затронут, считает глава АВК.
В некоторых крупных двенадцатизальных кинотеатрах, как рассказал Воронков, из‑за нехватки контента работает только половина залов.
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Если раньше мы прогнозировали и плюс-минус понимали, что будет у нас через полгода-год, то сейчас горизонт планирования по российским фильмам сократился до трех месяцев максимум, по иностранным картинам уже никто не планирует. Горизонт планирования выживания кинотеатров сократился до двух недель».
В июле АВК выступила с инициативой освободить кинотеатры от ответственности за показ фильмов без согласия остановивших работу в России студий. В объединении сочли такой шаг одной из возможных мер поддержки. Там указывали, что сейчас показ картин без договора или лицензии карается рядом уголовных и административных статей: 146 УК РФ, 7.12 и 14.58 КоАП РФ, 1252, 1301, 1311 ГК РФ.
В октябре Минкульт заявил, что прокат фильмов в России без согласия их правообладателей противоречит международным договорам страны в сфере интеллектуальной собственности.