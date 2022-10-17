Минцифры: при смене работы ИТ-специалист сможет повторно подать заявление на отсрочку от мобилизации

В случае перехода на работу в новую компанию ИТ-специалист может повторно подать заявление на отсрочку от мобилизации через «Госуслуги». Об этом сообщает Минцифры.
Ведомство отмечает, что правила подачи заявления сохранены:
- работник должен соответствовать условиям отсрочки;
- новая организация должна быть аккредитованной ИТ-компанией или оператором связи.
В Минцифры заявили, что информация о предоставлении отсрочки будет передана в Минобороны на следующий рабочий день.
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