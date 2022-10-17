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Минцифры: при смене работы ИТ-специалист сможет повторно подать заявление на отсрочку от мобилизации
Денис Ламехов
Сегодня в 11:51

В случае перехода на работу в новую компанию ИТ-специалист может повторно подать заявление на отсрочку от мобилизации через «Госуслуги». Об этом сообщает Минцифры.

Ведомство отмечает, что правила подачи заявления сохранены:

  • работник должен соответствовать условиям отсрочки;
  • новая организация должна быть аккредитованной ИТ-компанией или оператором связи.

В Минцифры заявили, что информация о предоставлении отсрочки будет передана в Минобороны на следующий рабочий день.

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