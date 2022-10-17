Реклама
Новости
Продюсер «Игры престолов» взялся за «Конкордию» — антиутопический сериал, где обществом руководит ИИ
Семён Гудошников
Сегодня в 11:01

Продюсер «Игры престолов» и шестикратный лауреат «Эмми» Фрэнк Дульгер приступил к работе над драматическим сериалом «Конкордия», действие которого происходит в экспериментальном утопическом обществе. Об этом сообщает Variety.

Сериал будет состоять из шести эпизодов, а в режиссерское кресло сядет Барбара Эдер («Варвары»). Съемки проходят в Риме, Северной Италии, Лейпциге и Германии.

Общество, о котором рассказывает картина, управляется искусственным интеллектом, который должен обеспечить больше свобод, справедливости и гуманности. По мере того как приближается 20-я годовщина основания сообщества, все больше городов по всему миру хотят повторить его успех. Секрет его создания грозит разрушить все, чего добились его создатели, говорится в синопсисе.

«Провидцы, ответственные за „Конкордию“, думают, что у них наконец-то появилась технология для создания дивного нового мира. Но обнаруживается, что нет никакого способа удержать зло снаружи, поскольку оно идет изнутри», — пояснил Дульгер.

Главную роль, мечтательницы Джулии, исполнит лауреатка «Эмми» Кристиана Пауль. К касту также присоединятся Стивен Сова, сыгравший ее сына Ноя, ответственного за расширение эксперимента, Рут Брэдли, взявший на себя роль следователя Теи, Нанна Блонделл, которая станет Изабель, желающей раскрыть тайны утопии, и Кенто Накадзима — он примерит на себя образ японского вундеркинда и руководителя системы искусственного интеллекта.

расскажите друзьям
люди
Кристиан ПолРут Брэдли
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение