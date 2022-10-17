Реклама
Новости
«Ведомости»: на бывшем заводе Nissan в Петербурге могут начать сборку китайских автомобилей
Денис Ламехов
Сегодня в 11:14

К выпуску автомобилей на мощностях бывшего завода Nissan в Петербурге планируют привлечь китайского производителя при посредничестве КамАЗа или другой российской компании, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Один из вариантов — партнерство с китайским государственным автоконцерном First Automobile Works (FAW). Другие опции неизвестны, как и статус переговоров между сторонами.

В Минпромторге, который объявил о национализации российских активов Nissan 11 октября, сообщение не комментировали. За 1 евро подведомственный министерству ФГУП НАМИ получит завод, способный выпускать 100 тыс. автомобилей в год, а также центр продаж и маркетинга в Москве.

Закрытие сделки между японским автопроизводителем и НАМИ ожидается в начале ноября, сообщал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. При этом свои активы Nissan может выкупить обратно в течение следующих шести лет с компенсацией до 180 млн евро инвестиций ФГУП или его партнера, заявил источник «Ведомостей».

расскажите друзьям
теги
Минпромторг
люди
Денис Мантуров
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение