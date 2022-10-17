«Ведомости»: на бывшем заводе Nissan в Петербурге могут начать сборку китайских автомобилей

К выпуску автомобилей на мощностях бывшего завода Nissan в Петербурге планируют привлечь китайского производителя при посредничестве КамАЗа или другой российской компании, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Один из вариантов — партнерство с китайским государственным автоконцерном First Automobile Works (FAW). Другие опции неизвестны, как и статус переговоров между сторонами.

В Минпромторге, который объявил о национализации российских активов Nissan 11 октября, сообщение не комментировали. За 1 евро подведомственный министерству ФГУП НАМИ получит завод, способный выпускать 100 тыс. автомобилей в год, а также центр продаж и маркетинга в Москве.