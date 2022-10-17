В России почти в два раза вырос спрос на средства для повышения потенции

В третьем квартале 2022 года россияне купили 2,7 млн упаковок препаратов для повышения потенции, что на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 19% — чем за предыдущие три месяца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».

На лекарства от эректильной дисфункции с июля по сентябрь россияне потратили 2,1 млрд рублей. Рост трат составил 75% по сравнению с прошлым годом и 19% — с предыдущим кварталом.

Противозачаточных за три месяца в России купили 4 млн упаковок — это на 17% превышает показатели предыдущего квартала и на 11% — аналогичного периода прошлого года. Траты на эти средства с предыдущего года увеличились на 35%, с прошлого квартала — на 7%.

В среднем в России на 10 тыс. взрослых мужчин пришлось 558 проданных упаковок препаратов для повышения потенции. Лидерами стали Краснодарский край (622 упаковки), Петербург (591), Подмосковье (587), Камчатский край (562) и Москва (560).

На 10 тыс. взрослых россиянок в среднем пришлось 976 проданных пачек противозачаточных. Первые строчки за Амурской областью (1488 пачек), Забайкальским краем (1429), Мурманской (1349) и Свердловской (1381) областями.

По данным экспертов, при текущем спросе запасов противозачаточных в России хватит на полгода, а средств для потенции — более чем на год.

В начале сентября «Ведомости» со ссылкой на данные DSM Group писали об увеличившимся спросе на альтернативные средства контрацепции. Продажи гормональных пероральных контрацептивов за первые семь месяцев года выросли на 11%, средств местного применения (вагинальных колец, суппозиториев, внутриматочных терапевтических систем и других) — на 8,5. При этом продажи презервативов упали на 16,4%.