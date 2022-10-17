«Коммерсант»: Минпросвещения запретило учителям пользоваться WhatsApp на рабочих местах

Минпросвещения запретило учителям использовать иностранные мессенджеры в образовательном процессе или на рабочих местах, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Министерство просвещения и науки Хабаровского края и администрацию Курской области.

В регионах добавили, что требования ведомства содержались в письме, которое было направлено 26 августа. В нем же указывалось, что регионы должны «обеспечить апробацию» использования «VK Мессенджера» и учебной платформы «Сферум» (разработана совместным предприятием VK и «Ростелекома»).

В Министерстве образования Нижегородской области рассказали, что работникам школ рекомендовали отказаться от использования зарубежных сервисов. Судя по представленному списку, это не только мессенджеры (WhatsApp, Viber, Skype), но и, например, облачные платформы для хранения данных (Google Drive).

«Ограничения помогут исключить возможность утечки конфиденциальной информации», — заявили в региональном ведомстве. Инициатора ограничений там не упомянули.

Участники родительских чатов в ряде российских регионов сообщили газете, что родителям школьников учителя рекомендуют перенести свое общение из иностранных мессенджеров. Так, в Нижегородской области они советуют «исключить возможность использования иностранных интернет-сервисов», а в Амурской — создают чаты для родителей в Telegram.

В Министерстве просвещения рассылку рекомендаций по отказу от зарубежных мессенджеров «Коммерсанту» подтвердили. Там подчеркнули, что они касаются исключительно работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами. В ведомстве заявили, что не регламентируют сферу и каналы общения родителей.

Издание отмечает, что власти задумались над переводом учителей школ и преподавателей вузов на российские мессенджеры еще в 2021 году. Основа для этого — госпрограмма «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий». Она предполагает развитие почтовых сервисов, мессенджеров, а также ряда других цифровых платформ российской разработки.