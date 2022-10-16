Сегодня в 20:40

Фильм «Мама, я дома» завоевал главный приз фестиваля Russian Film Week в Париже

Фильм Владимира Битокова «Мама, я дома» получил главный приз фестиваля Russian Film Week. Об этом сообщает «Кинопоиск».

Смотр проходил в Париже с 14 по 16 октября. Награду вручили Юре Борисову, который сыграл главную роль.

«Мама, я дома» — это вторая работа Битокова, выпускника сокуровского режиссерского курса. Сюжет рассказывает о Тоне, водительнице автобуса на окраине Нальчика. Она с нетерпением ждет своего сына, уехавшего воевать в Сирии в частной военной компании. Помимо Борисова, в фильме снялась Ксения Рапопорт.

Кроме ленты Биткова, на Russian Film Week также показали «Купе номер шесть» Юхо Куосманнена, «Жену Чайковского» Кирилла Серебренникова, «Серебрянные коньки» Михаила Локшина, «Сказку» Александра Сокурова и «Левиафан» Андрея Звягинцева.