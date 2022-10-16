Андрей Рублев выиграл турнир Gijon Open в испанском Хихоне

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир Gijon Open категории ATP-250 в испанском Хихоне. Об этом сообщает «Интерфакс».
В финале спортсмен нанес поражение американцу Себастьяну Корде со счетом 6:2, 6:3.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Корда занимает 47-е место. Тем временем Рублев является девятой ракеткой мира.
Победа на Gijon Open принесла российскому спортсмену 12-й титул в одиночном разряде АТР. Он также получил 612 тыс. евро призового фонда.
На Олимпийских играх в Токио Рублев завоевал золотую медаль в миксте с Анастасией Павлюченковой. В турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году в составе сборной России стал обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.