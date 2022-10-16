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Американка выиграла полмиллиона долларов в лотерее. Билет она купила за четыре минуты до розыгрыша
Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:24

Женщина из Северной Каролины (штат в США) выиграла более полумиллиона долларов, купив лотерейный билет за четыре минуты до начала розыгрыша. Это стоило ей всего лишь одного доллара, пишет Insider.

39-летняя Стефани Исраэль купила в сети лотерейный билет Quick Pick. «Была поздняя ночь, я лежала в постели, и как будто дух просто сказал мне зайти в интернет и купить его», — рассказала девушка.

Следующим утром она узнала, что стала обладательницей 501 544 долларов. Это шокировало победительницу до такой степени, что она «орала чуть ли не 20 минут» и «немного перепугала свою семью».

В начале этой недели победительница Исраэль отправилась за своим выигрышем в штаб-квартиру лотереи и вышла оттуда с 356 147 долларами после вычета налогов. Она рассказала боссам компании, что планирует инвестировать полученные деньги в будущие семейные бизнес-проекты.

Ранее в этом году мужчина из Северной Каролины рассказал, как два месяца держал в секрете свой лотерейный выигрыш размером в 100 тыс. долларов, чтобы удивить жену. Другой счастливчик из Принстона сорвал джекпот в мае и забрал 402 887 долларов, купив билет за пять долларов.

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