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На военном полигоне в Белгородской области открыли стрельбу. Минобороны сообщает о теракте
Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:32

На полигоне Западного военного округа в Белгородской области открыли стрельбу. Минобороны России сообщает о теракте и 11 погибших, передает ТАСС.

Что произошло на военном полигоне в Белгородской области по данным Минобороны:

  • Двое стрелявших являются гражданами одной из стран СНГ. Террористов ликвидировали ответным огнем.
  • Теракт произошел во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, готовящимися к отправке в зону проведения спецоперации на территории Украины. 11 человек погибло, еще 15 получили ранения и доставлены в больницу.

На полигоне работают правоохранительные органы.

Незадолго до заявления военного ведомства о происшествии написали телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Sota. По их данным, стрельбу открыли на полигоне в селе Солоти. Mash уточнил, что среди погибших — добровольцы из Брянской области.

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Минобороны России
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