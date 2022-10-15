На военном полигоне в Белгородской области открыли стрельбу. Минобороны сообщает о теракте

На полигоне Западного военного округа в Белгородской области открыли стрельбу. Минобороны России сообщает о теракте и 11 погибших, передает ТАСС.
Что произошло на военном полигоне в Белгородской области по данным Минобороны:
- Двое стрелявших являются гражданами одной из стран СНГ. Террористов ликвидировали ответным огнем.
- Теракт произошел во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, готовящимися к отправке в зону проведения спецоперации на территории Украины. 11 человек погибло, еще 15 получили ранения и доставлены в больницу.
На полигоне работают правоохранительные органы.
Незадолго до заявления военного ведомства о происшествии написали телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Sota. По их данным, стрельбу открыли на полигоне в селе Солоти. Mash уточнил, что среди погибших — добровольцы из Брянской области.