Маск считает, что риск ядерной катастрофы достиг высочайшего уровня за последние 60 лет

Американский бизнесмен Илон Маск считает, что риск ядерной катастрофы сейчас находится на высочайшем за последние 60 лет уровне. По его мнению, применение такого оружия безумно, как и сложившаяся в мире ситуация.

«Было бы здорово, если бы однажды человечество прекратило целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит всю жизнь на Земле. Но ведь ни один разумный человек не начнет ядерную войну? Проблема этой логики в том, что, если бы имели дело с разумными людьми, никакой войны вообще бы не было», — заявил Маск в своем твиттере. Так он прокомментировал новость об учениях НАТО в Европе с участием бомбардировщика B-52, способного нести ядерное оружие.

Россия может уничтожить США и Европу ядерными ударами за 30 минут, считает Маск. «Конечно, использовать его было бы безумием, но также безумно вообще оказаться в такой ситуации», — добавил он.

15 октября Маск заявил, что Россия «активно пытается убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине. По его словам, она может перестать работать, даже несмотря на вложенные ресурсы в ее защиту.