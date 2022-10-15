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Megan Thee Stallion из‑за усталости перестанет появляться на публике. Недавно ее дом был ограблен
Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:25

Американская рэперша Megan Thee Stallion на время перестанет появляться на публичных мероприятиях и разных шоу из‑за усталости. Кажется, последней каплей стало ограбление ее дома в Лос-Анджелесе.

О своем решении она объявила после участия в юмористической передаче «Saturday Night Live». «Мне очень жаль, но после SNL мне действительно нужно сделать перерыв. Я так устала физически и эмоционально», — написала Меган Пит (ее настоящее имя) в своем твиттере.

В ночь на 13 октября на дом Меган напала пара грабителей, разбив стеклянную дверь. Общая сумма украденного (наличных денег, украшений и электроники) достигает 400 тыс. долларов. В тот момент рэперши не было дома, но ограбления засняли видеокамеры. Полиция пока что не нашла преступников.

«Материальным вещам можно найти замену. Я рада, что все остались в безопасности», — прокомментировала Меган ограбление в том же посте.

В 2022 году у Megan Thee Stallion было действительно много работы. Она появилась на фите в песне «Lick» группы Shenseea, за которым вышли еще шесть ее синглов.

Меган успела съездить на многие фестивале, в том числе Coachella и Glastonbury. В этом же году она выпустила шоу в Snapchat, объявила о первом в истории концертном туре в виртуальной реальности, сыграла эпизодическую роль в сериале «Женщина-Халк» и снялась в мюзикле A24, а также неожиданно для всех появилась на церемонии «Оскара».

Сейчас в разработке находится документальный сериал о жизни Megan Thee Stallion. Артистка анонсировала свое участие в пятом сезоне «Очень странных дел».

Весь этот год Меган была вовлечена в юридические разборки со своим звукозаписывающим лейблом и парой артистов, утверждающих, что она и Биг Шон их ограбили. Она также защитила себя от обвинений в «поклонении дьяволу» и создала сайт по оказанию психической помощи. В прошлом месяце рэперша выступила против новостных агентств, публикующих о ней только «негативные» истории.

Подробности по теме
Терапия для всех: как выглядит сайт психологической помощи Megan Thee Stallion
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