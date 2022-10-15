Росгвардия на охране военкоматов, «23 февраля» от Оксимирона* и другие новости дня

В Белгородской области после обстрела со стороны Украины загорелась нефтебаза, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пожар уже ликвидировали. Накануне в Белгороде после обстрела загорелась электроподстанция.

Росгвардия усилила охрану военкоматов и включила их в свой маршрут патрулирования улиц. На это власти подтолкнули участившиеся случаи нападений на комиссариаты.

За три месяца с момента появления административной статьи о дискредитации ВС России были оштрафованы 2054 человека на общую сумму 85,7 млн рублей. При этом ни одного приговора по аналогичной уголовной статье вынесено не было.

США выделят еще 725 млн долларов на военную помощь Украине. Деньги возьмут из бюджета, изначально выделенного для Пентагона.

Илон Маск заявил, что Россия «активно пытается убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине. По его словам, она может перестать работать, даже несмотря на вложенные в ее защиту ресурсы.

Прокуратура Москвы и МВД проверяют «Синергию» на предмет фиктивного приема на работу уклоняющихся от мобилизации. Предполагается, что университет взял на работу таким образом более 800 человек, каждый из которых заплатил 180 тыс. рублей.

В Лос-Анджелесе на продажу выставили дом Фрэнка Синатры. В одноэтажном особняке белого цвета с большим бассейном легендарный певец жил в 1950-х и 1960-х, в гости к нему приходили Джуди Гарленд и Мэрилин Монро.

Оксимирон* выпустил трек «23 февраля». В нем он размышляет о счастье и вещах, которые сопровождали его жизнь до наступления 24 февраля.

Посмотрите трейлер фильма «Дебора», нового проекта Ноги Пнуэли (комедия «Meet Cute»). В картине группа друзей сталкивается с побочными эффектами от путешествий во времени при помощи умного помощника.

Сценаристы «Очень странных дел» поделились альтернативными сюжетными поворотами, которые, к сожалению или к счастью, не произошли во втором сезоне. Например, Одиннадцать собиралась из милосердия убить свою мать.

* Оксимирон (настоящее имя Мирон Федоров) признан Минюстом РФ иноагентом.