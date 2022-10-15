Сценаристы «Очень странных дел» поделились альтернативными событиями, которые не произошли в сериале

Сценаристы «Очень странных дел» поделились альтернативными сюжетными поворотами, которые по тем или иным причинам не произошли в сериале. Ими они просто поделились в своем твиттере.

«Сумасшедшая хрень, которая чуть не случилась № 1: во втором сезоне одержимый Уилл собирался убить Боба», — написали они.

Обожаемый фанатами Боб, которого сыграл Шон Эстин, появился во втором сезоне и встречался с мамой Уилла (Ноа Шнапп) Джойс (Вайнона Райдер). В конце сезона троица попадает в ловушку, и тогда Боб помогает Уиллу и Джойс сбежать, а сам оказывается жертвой демогоргона.

Во втором сезоне Уилл становится одержим Истязателем разума после того, как его затягивает в Изнанку. И вот тогда‑то в альтернативной истории мальчик и должен был убить Боба, но зрители увидели другой сюжет: друзья и семья Уилла понимают, что тот находится под контролем Истязателя разума, и вводят ему успокоительное, чтобы монстр не мог их выследить. С помощью высоких температур им удалось выгнать монстра из тела Уилла.

«Сумасшедшая хрень, которая чуть не случилась № 2: во втором сезоне Одиннадцать собиралась из милосердия убить свою мать», — поделились сценаристы очередным инсайдом.

Во втором сезоне сериала Одиннадцать (Милли Бобби Браун) выследила свою биологическую мать Терри Айвз (Эйми Маллинз). Девочка находит ее в ужасающем состоянии и узнает из своих воспоминаний, что мать была подопытной в лабораторных экспериментах доктора Мартина Бреннера.