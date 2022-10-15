Китай может применить силу для решения тайваньского вопроса

Власти Китая не исключают возможности применения силы для решения тайваньского вопроса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя XX съезда КПК Суня Ели.

Он уточнил, что оружие может быть направлено только против сторонников независимости острова и вмешивающихся извне сил.

«Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, которые будут направлены против вмешательства внешних сил и крайне малого количества сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», — заявил Сунь Ели.

По его словам, применение силы ни в коем случае не будет направлено против жителей Тайваня. Цель КНР — мирное воссоединение острова с материковой частью Китая.