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Росгвардия усилила охрану военкоматов из‑за участившихся случаев нападений
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:28

Возле военкоматов в российских городах появились группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии (ОВО). На это власти подтолкнули участившиеся случаи нападения, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Также теперь сотрудники ОВО будут проезжать мимо военкоматов во время патрулирования улиц. По словам Хинштейна, уже были задержаны злоумышленники, пытавшиеся бросить бутылку с зажигательной смесью.

По данным на 13 октября, после объявленной 21 сентября мобилизации в России пытались поджечь 34 военкомата, в том числе в Новосибирской, Рязанской, Нижегородской, Калужской, Амурской, Оренбургской, Калининградской и Ленинградской областях, а также в Москве, Краснодарской крае, Башкортостане и Татарстане.

Накануне Baza сообщила о попытке поджога военкомата в удмуртском городе Воткинск. Неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в открытую форточку на первом этаже здания, уточнил телеграм-канал.

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РосгвардияГосдума
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Александр Хинштейн
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