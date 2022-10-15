Росгвардия усилила охрану военкоматов из‑за участившихся случаев нападений

Возле военкоматов в российских городах появились группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии (ОВО). На это власти подтолкнули участившиеся случаи нападения, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Также теперь сотрудники ОВО будут проезжать мимо военкоматов во время патрулирования улиц. По словам Хинштейна, уже были задержаны злоумышленники, пытавшиеся бросить бутылку с зажигательной смесью.

По данным на 13 октября, после объявленной 21 сентября мобилизации в России пытались поджечь 34 военкомата, в том числе в Новосибирской, Рязанской, Нижегородской, Калужской, Амурской, Оренбургской, Калининградской и Ленинградской областях, а также в Москве, Краснодарской крае, Башкортостане и Татарстане.

Накануне Baza сообщила о попытке поджога военкомата в удмуртском городе Воткинск. Неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в открытую форточку на первом этаже здания, уточнил телеграм-канал.