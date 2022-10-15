Мел Гибсон может дать показания на суде против Харви Вайнштейна

Австралийский и американский актер и режиссер Мел Гибсон может быть вызван для дачи показаний на предстоящем судебном процессе против продюсера Харви Вайнштейна по делу об изнасиловании. Об этом пишет Variety со ссылкой на постановление судьи.

Предполагается, что прокуроры позвонят актеру, чтобы подтвердить или опровергнуть обвинения Джейн Доу, которая утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее после того, как она сделала ему массаж в отеле в 2010 году. По ее словам, позже девушка рассказала об этом Гибсону.

Попросить Мела Гибсона дать показания разрешила судья Лиза Ленч. Защита Вайнштейна просила также спросить актера о его расистских и антисемитских заявлениях, которые он делал на протяжении многих лет, — в этом Ленч отказала. Но адвокатам дадут выяснить у Гибсона, есть ли между ним и продюсером личная вражда.

Защита утверждала, что Гибсон обижен на Вайнштейна с момента выхода его фильма «Страсти Христовы», который широко обсуждали с точки зрения антисемитизма. Харви Вайнштейн критиковал картину в своей книге «Перспективы „Страстей Христовых“».

Адвокат продюсера Марк Верксман заявлял, что, когда фильм получил «Оскар», Вайнштейн показал неодобрительный жест. По словам Верксмана, сейчас Гибсон «пытается восстановить свой имидж, присоединившись к движению #MeToo».

О том, что Харви Вайнштейн вновь предстанет перед судом, стало известно в октябре. Ему было предъявлено 11 обвинений, в том числе в изнасиловании и принуждении к оральному сексу. Большая часть эпизодов относится к периоду с 2004 по 2013 год. Ожидается, что судебный процесс продлится два месяца.

Сейчас 70-летний Вайнштейн находится в тюрьме в Нью-Йорке, где отбывает 23-летний срок по двум эпизодам — за изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени. По новым обвинениям ему может грозить еще до 140 лет лишения свободы.