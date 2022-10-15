Первую абстрактную картину Рихтера продали на Sotheby’s за 20,4 млн долларов

В Лондоне картина немецкого абстракциониста Герхарда Рихтера «192 цвета» («192 Farben») ушла с молотка за 20,4 млн долларов. Об этом сообщается в твиттере аукционного дома Sotheby’s, проводившего торги.

Картина «192 цвета» была написана в 1966 году. Тогда Рихтер только начинал увлекаться абстрактной живописью, и эта работа стала первой для художника в этом направлении.

На сайте Sotheby’s отмечается, что итоговая цена лота подтверждает «исторический статус этого ключевого момента в раннем творчестве» Рихтера.

«В своей карьере Рихтер постоянно исследовал формы, цвета, композиции и сюжеты, и неожиданная минималистичная „192 цвета“ вызвала возмущение в кругах художника в то время. Именно поэтому сейчас он известен как смелый художник, который не боится окунуться в неизвестность», — пишет Sotheby’s.

Герхард Рихтер — один из самых влиятельных художников из ныне живущих, за свою карьеру он получил более 10 наград, включая призы японский, американских и немецкий премий. Его работы — в числе самых дорогих в мире.