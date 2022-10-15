В сети вышел трейлер ленты «Дебора» об умном помощнике, способном управлять временем

В сети появился трейлер фильма «Дебора». Его опубликовала на своем ютьюб-канале кинокомпания 1091 Pictures, известная по лентам «Мисс Стивенс» с Лили Рэйб и Тимоте Шаламе, «Ночевка» с Тейлор Шиллинг и «Безупречная комната» с Кейт Босворт.

Ролик представил главных героев картины — обручившихся возлюбленных Альберта и Аду. Они собирают друзей, чтобы отпраздновать это событие, и рассказывают им о необычной способности своего умного помощника «Дебора» — управлять временем.

Гости пары, шокированные признанием, начинают просить «Дебору» останавливать время и возвращаться в прошлое в пределах 48 часов ради развлечения. Однако веселье оборачивается для молодых людей необратимыми последствиями.

«У этого есть побочные эффекты», — предупреждает в трейлере приятелей Альберт, создатель «Деборы». Синопсис фильма поясняет: путешественники во времени могут столкнуться с потерей воспоминаний.

Режиссером и сценаристом картины выступила Нога Пнуэли — автор мелодрамы «Милая встреча» («Meet Cute»), о которой «Афиша Daily» писала ранее. В основу «Деборы» легла короткометражная лента кинематографистки под названием «Деб», вышедшая в 2018 году.

В фильме снялись София Буш, Дебора Энн Волл, Скотт Майкл Фостер, Кевин Бигли, Арджун Гупта, Сиара Рене и Майкл Уоллер. Премьера научно-фантастической комедии намечена на 1 ноября.