Российский рэпер Оксимирон* выпустил трек «23 февраля». Он появился на различных стриминговых сервисах.
Обложкой сингла стала фотография с изображением стола мужчины, на которой находится Библия на английском языке и десяток упаковок презервативов.
В песне Оксимирон* размышляет о счастье. «Что еще нужно для счастья. Ты не занят и здоров, и на кармане есть налик», — говорит он и перечисляет вещи, которые сопровождали его жизнь до наступления 24 февраля.
«Трезвый, чистый. Дым отчизны, англицизмы. Бутик-отель, на будильнике Адель. Моктейль. Ноунейм-бренд, rap hall of fame. Foreplay на первом дейте, логнплей третий. Чарты спотифая, легкий кэш», — поет Окси*.
*Оксимирон (настоящее имя Мирон Федоров) признан Минюстом РФ иноагентом.
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