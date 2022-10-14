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В Лос-Анджелесе выставили на продажу дом Фрэнка Синатры
Юлия Онодэра
Вчера в 23:35

В Лос-Анджелесе выставили на продажу дом легендарного голливудского актера и певца Фрэнка Синатры. Об этом рассказал Mansion Global.

За поместье площадью в 8 акров запросли 12,75 млн долларов. Особняк на его территории был построен по проекту архитектора Уилльяма Перейра в 1951 году. Он расположился в районе Чатсворт.

Синатра жил в доме в 1950-х и 1960-х годах. Певец арендовал поместье у наследницы банковского бизнеса Доры Хатчинсон. В него в разное время приезжали такие звезды как Джуди Гарленд и Мэрилин Монро.

Дом сохранился в прекрасном состоянии. В нем можно увидеть оригинальные раздвигающиеся двери и стеклянные элементы. Возле здания расположен бассейн и просторная лаунж-арена.

Рядом с основным домом возведена постройка дя гостей с внутренним двориком. На территории поместья также можно найти площадку для занятий конным спортом, студию звукозаписи, вертолетную площадку и виноградник.

Ранее особняк снимали в ряде популярных кинопроектов, например, в «Безумцах» и «Девушках мечты. Предыдущий владелец приобрел поместье в 1998 году — тогда его стоимость составляла 1,54 млн долларов.

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Джуди ГарлендМэрилин Монро
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