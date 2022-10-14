Леонардо Ди Каприо выступит свидетелем в суде по делу о многомиллиардном мошенничестве

Американский актер Леонардо ДиКаприо, известный по фильмам «Титаник», «Ромео + Джульетта», «Отступники» и «Выживший», выступит свидетелем в суде по делу о мошенничестве. Об этом сообщил E! News.

Дело возбуждено в отношении рэпера Праказрела Мишеля, бывшего участника группы The Fugees, и малазийского бизнесмена Лоу Тхэк Джо. Их обвинили в 2019 году в преступном сговоре с целью отмывания более 21 млн долларов.

По мнению следствия, подсудимые попытались направить деньги, полученные незаконным путем, на предвыборную кампанию экс-президента США Барака Обамы в 2012 году. Оба мужчины отрицают свою вину.

В июне 2021 года Мишелю и Лоу предъявили дополнительные обвинения в организации «незарегистрированной подпольной кампании», призванной вынудить другого экс-лидера США Дональда Трампа прекратить расследование предполагаемого хищения денег Лоу из фонда развития 1MDB.

Оно было начато еще летом 2016 года, когда Минюст США подал иски для ареста связанных с 1MDB активов. По утверждению ведомства, Лоу и другие подозреваемые потратили свыше 3,5 млрд незаконно полученных долларов на покупку недвижимости, предметов искусства, яхт и самолета.

Украденные средства, как считают власти, также были направлены на финансирование ряда кинокартин, в том числе «Волка с Уолл-стрит». Главную роль в этом фильме исполнил Ди Каприо, а продюсером ленты выступила компания Red Granite Pictures, соучредителем которой стал пасынок бывшего премьер-министра Малайзии.

Кроме того, В 2017 году у Ди Каприо изъяли картину работы Пабло Пикассо, которая также могла быть приобретена на похищенные из 1MDB деньги. Стоимость полотна оценивается в 3,2 млн долларов. Ди Каприо получил картину от Лоу.

Федеральные прокуроры предъявили Лоу в 2018 году обвинения в сговоре с целью отмывания денег, взяточничестве и бухгалтерских махинациях. По мнению властей, бизнесмен руководил хищением общей суммой в 4,5 млрд долларов.