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Стоимость японской йены по отношению к доллару упала до минимального с 1990 года уровня
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:03

Стоимость японской йены по отношению к американскому доллару опустилась до минимального с 1990 года уровня. Курс упал до 147,78 йены за доллар 14 октября. Об этом сообщил The Wall Street Journal.

Падение японской йены произошло после публикации данных об индексе потребительских цен в США. Он вырос в сентябре на 8,2% — это больше, чем прогнозировалось.

После этого йена подешевела: ранее ее курс сохранялся на уровне 146,70 за доллар. Этот скачок курса был не единственным в 2022 году: с начала года стоимость йены по отношению к доллару снизился почти на 30%.

В сентября властям Японии пришлось впервые с 1998 года прибегнуть к интервенции, чтобы поддержать национальную валюту.

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