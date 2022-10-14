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Московский суд обязал Google разблокировать ютьюб-канал ВГТРК
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:52

Арбитражный суд Москвы обязал Google восстановить доступ к ютьюб-каналу Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Об этом сообщает ТАСС.

В своем иске ВГТРК также потребовала от американской Google LLC, российской ООО «Гугл», ирландских Google Commerce Limited и Google Ireland Limited выплатить прогрессивную неустойку на случай неисполнения решения суда.

По данным РИА «Новости», по этому делу суд ранее арестовал деньги, а также все имущество российского подразделения Google на 500 млн рублей. Помимо этого, были арестованы активы компании еще в нескольких аналогичных делах по искам других СМИ.

С начала спецоперации Роскомнадзор неоднократно сообщал о блокировках ютьюб-каналов российских СМИ. Ограничениям подверглись в том числе РБК, НТВ, ТНТ, «РЕН ТВ», «Известия», Пятый канал, «Русское радио», «Царьград», Первый канал, «Россия-1», «Культура», «Звезда», «Россия-24», Sputnik, РИА «Новости».

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GoogleРоскомнадзорПервый канал
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