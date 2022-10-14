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На ВДНХ пройдут концерты Евгения Маргулиса и Queentet Сергея Мазаева

В октябре на ВДНХ в павильоне «Азербайджан» пройдут концерты Евгения Маргулиса и Queentet Сергея Мазаева. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Queentet выступит 15 октября в 20.00. В программе запланированы шедевры Чайковского, мировые и советские хиты и народные песни в исполнении ансамбля. Солист «Морального кодекса» Сергей Мазаев в своем новом проекте солирует на кларнете под аккомпанемент струнного квинтета.

Евгений Маргулис даст концерт 16 октября в 20.00. Организаторы обещают, что зрители смогут окунуться в атмосферу настоящего рок-н-ролла. Стоимость билетов начинает от 3000 рублей и доходит до 6500.

Узнать подробнее и приобрести билеты на концерты Queentet и Маргулиса можно на «Афише».