Моргенштерн* в новом выпуске «Вписки» рассказал о депрессии и новом альбоме

Рэпер Моргенштерн* и его напарник по Bugatti Music криптомиллионер Arut стали новыми героями ютьюб-шоу «Вписка». Ведущие Коля Редькин и Вася Трунов приехали к ним в Дубай.

Моргенштерн рассказал, что несколько месяцев был в депрессии после уезда из России. Он остался без дома, жены и больших концертов. С продвижением в РФ трудности: «У меня не получается ни одно промо выбить, мое ***** [лицо] нельзя ни на один баннер в России повесить. Я кто? Враг государства? Что я сделал?».

Но сейчас, как отметил рэпер, он решил не грустить и чувствует себя хорошо. А значит и песни он будет писать не грустные (в отличие, по его словам, от нескольких прошлых релизов). Также Моргенштерн намекнул, что работает над новым альбомом.

Arut показал ведущим коллекцию своих автомобилей и сказал, что «фит с Моргеном стоит 1 млн долларов». Именно такую сумму в крипте рэпер получил за совместный клип с Arut «Bugatti». С этого коллаба, по словам криптомиллионера, началось долгосрочное партнерство с Моргенштерном — «и Bugatti camp, и [лейбл] Bugatti music, и фиты, в общем, будет много интересного».