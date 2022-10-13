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Netflix запустит дешевый тарифный план с рекламой 3 ноября. Подписка будет стоит 7 долларов в месяц
Юлия Онодэра
Вчера в 23:19

Стриминговый сервис Netlix запустит новый вариант подписки Basic with Ads 3 ноября. Он будет более дешевым по сравнению с аналогами за счет внедрения рекламы. Об этом сообщили в блоге компании.

Ежемесячная стоимость пользования платформой по новому тарифу составит 6,99 доллара. Контент при этом будет доступен в разрешении 720p/HD, как и в базовом тарифе, с рекламными паузами в 4-5 мин каждый час.

Воспользоваться предложением в ближайшее время можно будет в Австралии, Бразилии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии, Корее, Мексике, Испании, Великобритании и США.

Часть фильмов и телепрограмм из каталога в новой подписке окажутся недоступными «из‑за лицензионных ограничений». Кроме того, выбравшие самый дешевый тариф не получат возможность загружать картины и эпизоды сериалов.

В Netflix отметили, что новый тарифный план откроет «волнующие возможности для рекламодателей». С помощью размещения рекламы на стрим-сервисе они, как считают в компании, смогут привлечь внимание более разнообразной аудитории, в том числе молодежи, которая не смотрит классическое телевидение.

Рекламодателям предлагают публиковать на Netflix 15- или 30-секундные ролики. Платформа позволит брендам настраивать таргетинг по странам и любимым киножанрам в соответствии с ценностями компаний.

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