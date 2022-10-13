Гендиректор Большого театра пожаловался, что из‑за санкций балерины остались без пуантов

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил, что балерины труппы нуждаются в срочной закупке пуантов за рубежом. Из‑за санкций артистки, по словам руководителя ГАБТ, «остались без обуви», передал портал News.ru.

Для решения этой проблемы Урину пришлось выступить на совещании в Госдуме, посвященном импортозамещению в области культуры. Там он подчеркнул, что Большой театр пока не может полностью отказаться от иностранных товаров.

Урин пояснил, что в России не изготавливается качественная балетная обувь. «Вы не можете организовать импортозамещение за один год», — заявил он чиновникам, призвав их упростить процедуру оформления закупок за границей.

«Сейчас мы погружены в процедуру по каждой позиции. Мы отправляем эти заявления вам [в Минпромторг], и в результате процесс затягивается на длительное время», — добавил гендиректор Большого.

Урин рассказал, что театр уже отправлял в Минпромторг просьбу дать разрешение на покупку «партии известной балетной обуви». «Через три месяца после направления запроса мы получили отказ. Мы не можем приобрести необходимую театру обувь», — посетовал он.