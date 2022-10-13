14 октября в московском кинотеатре «Пионер» пройдет специальный показ фильма «Сердце пармы» — экранизации одноименного романа Алексея Иванова. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

После сеанса куратор публичной программы «Пионера» Сергей Сдобнов обсудит с автором книги и зрителями, как исторический роман выглядит на экране и как стоит подходить к подобной литературе.

В холле кинотеатра состоится автограф-сессия, на которой зрители смогут купить книги Иванова и получить на них авторскую подпись. Билеты на мероприятие можно купить на «Афише».

Режиссером картины выступил Антон Мегердичев, роли исполнили Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Виталий Кищенко и Дмитрий Куличков.

По сюжету к пермскому правителю возникают вопросы у великого князя Московского, который отправляет на Северный Урал войска, чтобы поставить молодого управленца на место. Ко всему прочему, Михаил влюбляется в местную ведьму-ламию Тиче, способную принимать облик рыси.

В прошлые выходные «Сердце пармы» возглавило кинопрокат в России. Кинокритик Евгений Ткачев писал для «Афиши Daily», почему это кино куда круче, чем может показаться.