15 октября стартует новый сезон киноклуба Colosseum на Другой сцене «Современника»

В октябре на Другой сцене «Современника» пройдет шестая сессия киноклуба Colosseum. В этом сезоне показы фильмов будут посвящены юбилею одного из основателей театра Олегу Ефремову, которому 1 октября исполнилось бы 95 лет.
По традиции киноклуба каждый месяц один из артистов «Современника» старшего поколения, знавший Ефремова лично, и один молодой артист театра представляют свои любимые фильмы с участием Олега Ефремова. Всего в рамках нового сезона запланировано 8 показов.
В этот раз театр подготовил ряд юбилейных мероприятий, включая обсуждения картины с участием артиста, представившего ее зрителям. Модератором встреч киноклуба выступит киновед Андрей Апостолов.
«Новый сезон киноклуба позволит более объемно взглянуть на жизнь [Олега Ефремова] в искусстве — на сцене и в кинематографе, — с иного ракурса рассмотреть особенности его личности, многогранность таланта и уникальный взгляд на мир», — говорится в анонсе будущих показов.
Программа киноклуба Colosseum на октябрь:
- 15 октября, в 20.00
Фильм «Мама вышла замуж» 1969 года, режиссер Виталий Мельников. Представит актриса театра «Современник» Светлана Иванова
- 16 октября, в 20.00
Фильм «Гори, гори, моя звезда» 1969 года, режиссер Александр Митта. Представит заслуженная артистка России Людмила Крылова
- 23 октября, в 20.00
Фильм «Три тополя на Плющихе» 1968 года, режиссер Татьяна Лиознова. Представит актер Никита Ефремов
Вход на все мероприятия киноклуба свободный. Необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.