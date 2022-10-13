15 октября стартует новый сезон киноклуба Colosseum на Другой сцене «Современника»

В октябре на Другой сцене «Современника» пройдет шестая сессия киноклуба Colosseum. В этом сезоне показы фильмов будут посвящены юбилею одного из основателей театра Олегу Ефремову, которому 1 октября исполнилось бы 95 лет.

По традиции киноклуба каждый месяц один из артистов «Современника» старшего поколения, знавший Ефремова лично, и один молодой артист театра представляют свои любимые фильмы с участием Олега Ефремова. Всего в рамках нового сезона запланировано 8 показов.

В этот раз театр подготовил ряд юбилейных мероприятий, включая обсуждения картины с участием артиста, представившего ее зрителям. Модератором встреч киноклуба выступит киновед Андрей Апостолов.

«Новый сезон киноклуба позволит более объемно взглянуть на жизнь [Олега Ефремова] в искусстве — на сцене и в кинематографе, — с иного ракурса рассмотреть особенности его личности, многогранность таланта и уникальный взгляд на мир», — говорится в анонсе будущих показов.

Программа киноклуба Colosseum на октябрь:

15 октября, в 20.00

Фильм «Мама вышла замуж» 1969 года, режиссер Виталий Мельников. Представит актриса театра «Современник» Светлана Иванова

Фильм «Мама вышла замуж» 1969 года, режиссер Виталий Мельников. Представит актриса театра «Современник» Светлана Иванова 16 октября, в 20.00

Фильм «Гори, гори, моя звезда» 1969 года, режиссер Александр Митта. Представит заслуженная артистка России Людмила Крылова

Фильм «Гори, гори, моя звезда» 1969 года, режиссер Александр Митта. Представит заслуженная артистка России Людмила Крылова 23 октября, в 20.00

Фильм «Три тополя на Плющихе» 1968 года, режиссер Татьяна Лиознова. Представит актер Никита Ефремов