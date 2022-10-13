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Эрдоган назвал целью Турции в конфликте на Украине скорейшее прекращение кровопролития
Семён Гудошников
Сегодня в 12:51

Цель Анкары в российско-украинском конфликте — как можно скорее прекратить кровопролитие. Об этом на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.

По мнению Эрдогана, справедливый мир на Украине может быть установлен дипломатическим путем. Он призвал сохранить достигнутый в эту сторону импульс, несмотря на трудности на местах. Достижением в данном направлении он назвал обмен заключенными в прошлом месяце.

Турецкий лидер добавил, что глобальная архитектура безопасности должна создаваться на основе более справедливого устройства. «Человечество переживает период, когда баланс сил изменился, а цепочки поставок были разорваны. Мы сталкиваемся с серьезными испытаниями во многих областях, от экономики до продовольственной безопасности, от энергетики до международных отношений <…>. Турция давно говорит, что мир — больше пяти. Мы считаем, что глобальная архитектура безопасности должна формироваться на основе более справедливого понимания», — отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что в случае присоединения Россией украинских территорий переговоры станут невозможны. Во время подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Владимир Путин предложил Киеву сесть за стол переговоров, но принадлежность этих территорий обсуждать отказался.

В ответ Зеленский заявил, что готов к диалогу, но уже с другим президентом России. «Очевидно, что с этим российским президентом» невозможно договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях, отметил он.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на саммите G20 также предложила Украине переговоры, но на условиях России. «Безусловно, предметом переговоров не могут быть четыре новых субъекта России — это исключено», — сказала она.

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