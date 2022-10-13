Instagram* стал доступен у части абонентов МТС и «Билайна». Но это не потому, что блокировку сняли

Заблокированный в России Instagram* стал доступен у части абонентов «Билайна», МТС и «Ростелекома». Это совпало по срокам с ремонтом оборудования, осуществляющего блокировку сайтов, заметили «Ведомости».

Instagram стал открываться у некоторых россиян без помощи сервисов VPN еще 11 октября. На следующий день доступ к соцсети продолжал сохраняться, и, по данным «Афиши Daily», сохраняется до сих пор.

«Ведомости» обратили внимание, что разблокировка совпала с ремонтными работами в подведомственном Роскомнадзору Главном радиочастотном центре, отвечающем за техническую организацию использования радиочастот в России.

Instagram принадлежит компании Meta*. 11 октября ее внесли в российский перечень террористов и экстремистов. В Совфеде заверили, что «за ознакомление с материалами ее соцсетей ответственность не предусмотрена».

* Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов Facebook и Instagram в стране запрещена.