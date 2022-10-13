Реклама
Новости
Польский оператор трубопровода «Дружба» не считает, что причиной утечки стала диверсия
Семён Гудошников
Сегодня в 09:37

Оператор польского участка трубопровода «Дружба», компания Pern, не выявила признаков причастности третьих лиц к утечке. Об этом говорится на ее сайте.

Технические службы Pern выявили утечку, начали ремонт трубопровода и рекультивацию загрязненного участка. Чтобы определить причину инцидента, проводится «детальный анализ». Его результаты объявят позже.

Об утечке на северной нитке «Дружбы» Pern сообщил накануне. Она произошла в 70 километрах от польского города Плоцк.

Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович назвала утечку продолжением того, что случилось с двумя нитками «Северного потока». Министр призвала обеспечить безопасность «Турецкого потока», чтобы «защитить хотя бы то, что проходит по территории Сербии».

Михайлович отметила, что любые происшествия, сокращающие предложение энергоресурсов, вызывают рост цен и затрагивают многие страны Европы.

Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-х годах. Он идет из Самары до города Мозырь в Беларуси, после чего делится на две ветки: северная проходит через Латвию, Литву, Польшу и Германию, южная — через Украину, Словакию, Венгрию и Хорватию.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение