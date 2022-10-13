Польский оператор трубопровода «Дружба» не считает, что причиной утечки стала диверсия

Оператор польского участка трубопровода «Дружба», компания Pern, не выявила признаков причастности третьих лиц к утечке. Об этом говорится на ее сайте.

Технические службы Pern выявили утечку, начали ремонт трубопровода и рекультивацию загрязненного участка. Чтобы определить причину инцидента, проводится «детальный анализ». Его результаты объявят позже.

Об утечке на северной нитке «Дружбы» Pern сообщил накануне. Она произошла в 70 километрах от польского города Плоцк.

Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович назвала утечку продолжением того, что случилось с двумя нитками «Северного потока». Министр призвала обеспечить безопасность «Турецкого потока», чтобы «защитить хотя бы то, что проходит по территории Сербии».

Михайлович отметила, что любые происшествия, сокращающие предложение энергоресурсов, вызывают рост цен и затрагивают многие страны Европы.

Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-х годах. Он идет из Самары до города Мозырь в Беларуси, после чего делится на две ветки: северная проходит через Латвию, Литву, Польшу и Германию, южная — через Украину, Словакию, Венгрию и Хорватию.