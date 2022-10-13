Брюс Уиллис преследует Джона Траволту в течение десяти лет в трейлере «Парадайз-Сити»

В сети появился трейлер боевика «Парадайз-Сити», в котором сыграли Брюс Уиллис («Крепкий орешек», «Пятый элемент») и Джон Траволта («Криминальное чтиво», «Бриолин»). Ролик опубликовал ютьюб-канал Saban Films.

Видео предваряет релиз картины в кинотеатрах и на стриминговых сервисах — он намечен на 11 ноября. Фильм расскажет об охотнике за головами по имени Иэн Свон, который исчезает на Гавайях.

Мужчину признают трагически погибшим и убитым некими недоброжелателями. Сын Иэна объединяется с его бывшим партнером и местным детективом, чтобы отыскать убийц отца.

На пути у Райана (так зовут сына Свона) встает жестокий и властный брокер в исполнении Траволты. Его, как показывает трейлер, в течение десяти лет выслеживал Иэн Свон.

В чем именно провинился герой Траволты перед персонажем Уиллиса, остается загадкой. Помимо этих двух кинозвезд, в фильме снялись Блейк Дженнер, Стивен Дорфф и Прайя Лундберг.

Режиссером боевика выступил Чал Рассел. Он же стал соавтором сценария ленты наряду с Кори Ларджем и Эдвардом Дрейком.